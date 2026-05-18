Meteo | Previsioni per martedì 19 maggio

Per martedì 19 maggio il meteo prevede una giornata prevalentemente soleggiata, con alcune nuvole sparse al mattino. Non sono previste piogge nel corso della giornata e le temperature si manterranno nella norma stagionale. La presenza di nubi al mattino non dovrebbe influire sulle condizioni generali, che si manterranno abbastanza stabili durante tutta la giornata. Il cielo rimarrà principalmente sereno, favorendo condizioni favorevoli per le attività all'aperto.

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2579m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Meteo | Previsioni per martedì 5 maggio 2026

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