Meteo le previsioni in Campania per lunedi 18 maggio 2026

Per lunedì 18 maggio 2026, le previsioni meteo in Campania indicano condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso durante tutta la giornata. Sono attese temperature massime comprese tra i 22 e i 26 gradi Celsius, mentre le minime si aggireranno intorno ai 15-17 gradi. Non sono previste precipitazioni significative, e i venti soffieranno deboli o moderati, prevalentemente da nord. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e assenza di fenomeni estremi.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 18 maggio maggio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2390m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedi 18 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meteo, le previsioni in Campania per lunedi 4 maggio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 4 maggio 2026. Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 11 maggio 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 11 maggio 2026. ATP/WTA Roma, le previsioni meteo di sabato: piove, ma il programma non sembra in pericolo x.com Le #PrevisioniMeteo in #Sicilia 14 Maggio 2026 di GLOBUS Television #meteo #MeteoSicilia #news #tutti #Clima #temperature #sicilia reddit Meteo, l'anticiclone porta sole e bel tempo sull'Italia: le previsioniDopo giorni particolarmente instabili,a livello medio, caratterizzati da piogge e temperature anche sotto la media del periodo, il meteo torna a sorridere al nostro Paese, virando verso una stabilità ... tg24.sky.it Meteo, inizio settimana instabile poi caldo in aumento: le previsioniDebole perturbazione in avvicinamento: aumenta l'instabilità prima al Nord lunedì 18 maggio poi anche al Centro-sud martedì 19 maggio. Le previsioni meteo ... meteo.it