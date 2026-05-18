Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano il tempo previsto per martedì 19 e mercoledì 20 maggio. Le informazioni sono state pubblicate sul sito ufficiale della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 maggio. Sono disponibili dettagli sulle condizioni atmosferiche attese, con indicazioni specifiche per le due giornate. La comunicazione riguarda le temperature, le possibili piogge e altre variazioni climatiche previste nelle ore successive.

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Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 19 e mercoledì 20 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “il flusso principale alle medie latitudini risulta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 03 aprile 2026 Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile ift.tt/ArtNa3U ift.tt/HfJrxDE x.com Meteo, le previsioni di lunedì 18 maggio 2026Tempo ancora instabile. Al mattino, molte nubi soprattutto al Nordovest, con precipitazioni sparse sui settori alpini occidentali, più soleggiato altrove; dopo metà giornata aumenta l’instabilità sull ... dire.it Meteo Italia - Tempo in momentaneo miglioramento, ma domani è atteso un nuovo impulso instabileWeekend che farà registrare un deciso miglioramento del tempo sull’Italia per un aumento del campo barico, atteso alto e livellato attorno ai 1015 hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli ... centrometeoitaliano.it