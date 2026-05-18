Durante la notte sono stati nominati nuovi amministratori unici in alcune società partecipate. La nomina di queste figure ha sollevato domande sulla loro possibile influenza sull'esito delle prossime elezioni. La richiesta di maggiore vigilanza arriva da un rappresentante politico che si rivolge al commissario competente. Attualmente, non sono state fornite risposte ufficiali riguardo alle identità dei nuovi amministratori o alle modalità di coinvolgimento delle società nelle dinamiche elettorali. La situazione resta sotto osservazione.

? Domande chiave Chi sono i nuovi amministratori unici nominati durante la notte?. Come possono le società partecipate influenzare l'esito delle elezioni?. Perché i sindacati di ATM hanno sollevato dubbi sull'imparzialità?. Quali poteri avrà il commissario Mattei per garantire la neutralità?.? In Breve Federico Basile ha effettuato nomine notturne nelle società partecipate prima di lasciare la carica.. I sindacati di ATM sollevano dubbi sull'imparzialità aziendale durante la contesa elettorale.. Scurria cita l'articolo 9 della legge 28 del 22 febbraio 2000 sulla neutralità.. Il commissario Piero Mattei è chiamato a vigilare sugli atti delle società partecipate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Scurria: “Elezioni squilibrate, chiedo vigilanza al commissario

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