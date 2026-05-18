Una ricerca condotta a Messina si concentra sulla connessione tra memoria storica e politiche migratorie, analizzando come il ricordo del passato possa influenzare le decisioni attuali. Lo studio mette in evidenza come la gestione dei flussi migratori venga spesso trattata come un'emergenza permanente, anziché affrontata come una dinamica strutturale. Il progetto, denominato Herit4future, si propone di esplorare le relazioni tra memoria collettiva e le strategie adottate per affrontare le sfide legate alla migrazione.

? Punti chiave Come può la memoria storica influenzare le attuali politiche migratorie?. Perché la migrazione viene gestita come un'emergenza costante invece che strutturale?. Quali legami uniscono l'Università di Messina agli atenei di Buenos Aires e Porto Alegre?. Come si trasformano i dati statistici nelle testimonianze dirette dei migranti?.? In Breve Korka Barry dell'Associazione Teria ha testimoniato l'impatto delle politiche migratorie sui diritti.. Lidia Lo Schiavo ha analizzato la migrazione come fenomeno costante e non emergenziale.. Il progetto TNE23-00041 coinvolge le università di Buenos Aires e Porto Alegre.. I dati Idos Immigrazione sono stati curati da Luca di Sciullo e Tindaro Bellinvia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, ricerca Herit4future: il ponte tra migrazione e memoria

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