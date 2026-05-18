Messina | riapre il Canale degli Inglesi per salvare laghi e mitili

A Messina, è stata riaperta la navigazione nel Canale degli Inglesi per consentire un ricambio idrico nella zona. Questo intervento mira a migliorare la qualità delle acque e a favorire la produzione di mitili locali. La riapertura si è resa necessaria per prevenire rischi biologici legati al ristagno e alla proliferazione di organismi nocivi nella laguna. L’obiettivo è mantenere l’equilibrio ecologico e tutelare le attività di acquacoltura presenti nell’area.

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