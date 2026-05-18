Messina | riapre il Canale degli Inglesi per salvare laghi e mitili
A Messina, è stata riaperta la navigazione nel Canale degli Inglesi per consentire un ricambio idrico nella zona. Questo intervento mira a migliorare la qualità delle acque e a favorire la produzione di mitili locali. La riapertura si è resa necessaria per prevenire rischi biologici legati al ristagno e alla proliferazione di organismi nocivi nella laguna. L’obiettivo è mantenere l’equilibrio ecologico e tutelare le attività di acquacoltura presenti nell’area.
? Punti chiave Come influirà il ricambio idrico sulla produzione di mitili locali?. Quali rischi biologici correrebbe la laguna senza questo intervento tecnico?. Perché l'accumulo di sedimenti minaccia la fauna di Capo Peloro?. Come proteggeranno le squadre specializzate le acque dai picchi termici?.? In Breve Intervento coordinato dal dirigente ing. Lentini su infrastrutture idrauliche della metà del XIX secolo.. Bonifica del Canale Margi per collegare il Pantano Piccolo al Pantano Grande.. Protezione della mitilicoltura locale tramite il mantenimento dei parametri biologici delle acque.. Prevenzione dell'ipossia estiva per salvaguardare la fauna nella Riserva di Capo Peloro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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