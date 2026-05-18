Durante la 37ª giornata del campionato 2025-26, l'attenzione si è concentrata sulla prestazione del portiere, che si è distinto come il migliore in campo durante la partita contro il Pisa. La sua performance ha attirato l'attenzione di vari commentatori, alcuni dei quali hanno suggerito che l'allenatore dovrebbe considerare di affidargli una posizione di rilievo anche nelle scelte future. La partita stessa ha suscitato discussioni sui comportamenti in campo, con alcuni episodi che hanno sollevato critiche e commenti su come si gioca il calcio in questa fase della stagione.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 37° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Questo non è calcio. Giocare a mezzogiorno non è calcio. Ma è questo il calcio italiano. Gestito da gente che non conosce il profumo dell’erba del campo di gioco. Questa è gente che non conosce neanche il profumo del ragù. E il piacere che lo accompagna al rito domenicale che è fatto di attesa senza troppe distrazioni. Ce n’è poca di erba alla spellacchiata Arena Garibaldi. Dove serve vincere. E allora dentro lo Zircone macedone, più pratico e spiccio del Re sontuoso e macchinoso. Meret migliore in campo a Pisa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meret migliore in campo a Pisa, così Conte imparare a preferirgli Milinkovic Savic

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