Merce contraffatta cibo scaduto e fiumi di alcol | pioggia di multe nel weekend

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del fine settimana, la polizia locale di Roma Capitale ha intensificato i controlli nelle diverse zone della città, tra cui il Centro Storico, le periferie e il litorale. Sono state riscontrate varie irregolarità, tra cui la vendita di prodotti alimentari scaduti, merci contraffatte e la presenza di fiumi di alcolici in vendita senza autorizzazione. Le operazioni hanno portato a numerose sanzioni amministrative, con un incremento delle multe rispetto ai periodi precedenti.

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Abusivismo, vendita irregolare di alcolici e cibo scaduto in vendita. Dalle piazze e vie del Centro Storico alle periferie, fino al litorale romano, intensa attività di controllo della polizia locale di Roma Capitale nel fine settimana per contrastare abusivismo, illegalità diffusa e violazioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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