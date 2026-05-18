Merce contraffatta cibo scaduto e fiumi di alcol | pioggia di multe nel weekend

Nel corso del fine settimana, la polizia locale di Roma Capitale ha intensificato i controlli nelle diverse zone della città, tra cui il Centro Storico, le periferie e il litorale. Sono state riscontrate varie irregolarità, tra cui la vendita di prodotti alimentari scaduti, merci contraffatte e la presenza di fiumi di alcolici in vendita senza autorizzazione. Le operazioni hanno portato a numerose sanzioni amministrative, con un incremento delle multe rispetto ai periodi precedenti.

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