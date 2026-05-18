Mercato Inter deciso il futuro di Valentin Carboni | rinnovo del prestito con il Racing I dettagli

Il mercato dell’Inter si è concluso con una decisione riguardante Valentin Carboni. La società nerazzurra ha confermato il prolungamento del prestito con il Racing fino alla fine del 2027. La trattativa tra il club italiano e la squadra argentina è stata definita e il giocatore continuerà la sua esperienza in Argentina per altri due anni e mezzo. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle eventuali clausole inserite.

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