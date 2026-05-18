Mercato Inter deciso il futuro di Valentin Carboni | rinnovo del prestito con il Racing I dettagli
Il mercato dell’Inter si è concluso con una decisione riguardante Valentin Carboni. La società nerazzurra ha confermato il prolungamento del prestito con il Racing fino alla fine del 2027. La trattativa tra il club italiano e la squadra argentina è stata definita e il giocatore continuerà la sua esperienza in Argentina per altri due anni e mezzo. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle eventuali clausole inserite.
Il futuro dell’Inter dopo lo Scudetto: le verità di mercato di Di Marzio. Da Nico Paz a. De Gea Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Settore Giovanile Inter, Dellafiore accede alle semifinali e Solivellas si porta a casa il primo atto dei quarti: il recap settimanale Inter Primavera, è caccia delle semifinali playoff: in caso di passaggio del turno sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com
BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! KONE E FRENDRUP , UN RINNOVO A SORPRESA! ED UN COLPO DI SCENA!!!
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Tra 5-6 giorni ci sarà più di una riunione importante, c'è da trattare i rinnovi di Ausilio e Chivu. E si parlerà di mercato: secondo me oggi nel pensiero delle cose che l'Inter vorrebbe fare, è prevista la cessione di Stankovic. Ma non è ancora deciso. @GuarroPas x.com
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