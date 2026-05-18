Mercato Inter deciso il futuro di Valentin Carboni | rinnovo del prestito con il Racing I dettagli

Da internews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dell’Inter si è concluso con una decisione riguardante Valentin Carboni. La società nerazzurra ha confermato il prolungamento del prestito con il Racing fino alla fine del 2027. La trattativa tra il club italiano e la squadra argentina è stata definita e il giocatore continuerà la sua esperienza in Argentina per altri due anni e mezzo. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle eventuali clausole inserite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il futuro dell’Inter dopo lo Scudetto: le verità di mercato di Di Marzio. Da Nico Paz a. De Gea Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Settore Giovanile Inter, Dellafiore accede alle semifinali e Solivellas si porta a casa il primo atto dei quarti: il recap settimanale Inter Primavera, è caccia delle semifinali playoff: in caso di passaggio del turno sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter deciso il futuro di valentin carboni rinnovo del prestito con il racing i dettagli
© Internews24.com - Mercato Inter, deciso il futuro di Valentin Carboni: rinnovo del prestito con il Racing. I dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! KONE E FRENDRUP , UN RINNOVO A SORPRESA! ED UN COLPO DI SCENA!!!

Video BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! KONE E FRENDRUP , UN RINNOVO A SORPRESA! ED UN COLPO DI SCENA!!!

Sullo stesso argomento

Mercato Inter, il futuro è tutto nelle mani di Chivu: ricco rinnovo in arrivo e priorità a colpi alla… Lookman. I dettaglidi Francesco AlipertaMercato Inter, Chivu prende per mano il progetto nerazzurro: prima un ricco rinnovo e poi dei colpi per puntare ancora più in...

Mercato Inter, Chivu pianifica il futuro: prima lo Scudetto, poi il rinnovo e infine la rivoluzione estiva. Tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Chivu ha già un piano chiaro per il futuro: Scudetto, rinnovo e rivoluzione.

mercato inter mercato inter deciso ilInter, fra i calciatori in scadenza ne resterà solo uno: l’annuncio sul mercato che verràAnnuncio sul mercato che verrà in casa Inter: solo uno dei calciatori in scadenza in casa nerazzurra resterà nel club ... spaziointer.it

mercato inter mercato inter deciso ilInter, dopo il doblete è tempo di mercato: svelate le strategie del club!Dopo la conquista del doblete, in casa Inter si pensa al mercato estivo: svelati gli obiettivi del club per rinforzare la rosa. spaziointer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web