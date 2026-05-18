Mercatino dei fumetti del disco e del vintage

A Firenze sta per arrivare un fine settimana dedicato agli appassionati di oggetti d’epoca e collezionismo. Nel quartiere centrale si svolgerà un mercatino che propone fumetti, dischi e articoli vintage, attirando visitatori interessati a trovare pezzi rari e di seconda mano. L’evento si terrà in una location all’aperto, con bancarelle che offriranno una vasta selezione di prodotti, tra cui fumetti antichi, dischi in vinile e oggetti di moda d’altri tempi.

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Firenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo. Sabato 23 e domenica 24 maggio, Piazza dei Ciompi si trasformerà in un vivace mercato a cielo aperto, ospitando una selezione speciale di fumetti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trovato dopo oltre 40 anni di preparativi per un mercatino dell'usato reddit Alcune idee su cosa fare nel weekend del 25 aprile in ToscanaIl 25 e 26 aprile 2026, dalle 9 alle 20, torna il Mercatino di Piazza dei Ciompi a Firenze, dedicato a fumetti, vinili, vintage e collezionismo. Trai banchi è possibile trovare abbigliamento vintage e ... lanazione.it Firenze, torna il mercatino di piazza dei CiompiFirenze, dicembre 2025 – Torna anche questo fine settimana l’appuntamento col mercatino di piazza dei Ciompi, in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre. L’iniziativa è organizzata ... lanazione.it