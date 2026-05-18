Menarini di Flumeri | piccola storia triste

Di fronte alla Prefettura di Avellino, uno spazio di dimensioni ridotte ha attirato l’attenzione nelle ultime settimane, diventando oggetto di discussione pubblica. La vicenda riguarda l’azienda farmaceutica Menarini, con sede a Flumeri, che si trova al centro di un episodio considerato delicato. La situazione ha portato alla ribalta alcuni aspetti legati alle attività industriali e alle ripercussioni sul territorio, creando un clima di attesa tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

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Tempo di lettura: 9 minuti C’è un piccolo spazio davanti alla Prefettura di Avellino che in queste settimane è diventato più famoso di qualsiasi sala convegni. Ci sono operai che presidiano, che aspettano, che chiedono risposte che non arrivano. Lavorano – o meglio, lavoravano – nello stabilimento di Flumeri, in Valle d’Ufita, uno dei pochi presidi industriali seri rimasti nel Mezzogiorno. Costruivano autobus. Li costruivano anche bene. Adesso non costruiscono più nulla, perché la fabbrica è praticamente ferma. Dal 9 febbraio 2026 circa 400 dei 425 dipendenti dello stabilimento irpino sono in cassa integrazione. A zero ore. Non si produce. Non arrivano commesse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Menarini di Flumeri: piccola storia triste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Menarini di Flumeri, i lavoratori scrivono al Ministro: "Vogliamo il diritto a lavorare, non l'assistenza"I lavoratori dello stabilimento Menarini di Flumeri, in provincia di Avellino, hanno inviato una lettera formale al Ministro delle Imprese e del Made... Il memoir di Maria Menarini. Volume sulla storia della famigliaSarà presentato sabato alle 17,30 a Villa Bertelli da Domenico Savini il libro "Pensa che fortuna. 19/01/2026 - Comunicato n. 18 - Menarini Bus di Flumeri, confronto in Regione con i sindacatiIl Presidente Roberto Fico, insieme all’assessore ai Trasporti Mario Casillo e all’assessora al Lavoro Angelica Saggese, ha incontrato nel pomeriggio a Palazzo Santa Lucia una rappresentanza di ... regione.campania.it Urso: investimenti e assunzioni alla MenariniIl ministro del Made in Italy in visita in Irpinia, prima tappa alla Menarini di Flumeri che produce bus elettrici per il trasporto pubblico locale, poi incontro con i sindaci ad Ariano Irpino. Il ... ilmattino.it