Il governo italiano ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea chiedendo di estendere la deroga al Patto di stabilità anche al settore energetico. La richiesta prevede una maggiore flessibilità nei vincoli di spesa, simile a quella concessa per le spese della difesa, che permette di deviare dai limiti di spesa fino all’1,5% del prodotto interno lordo. La proposta mira a ottenere una maggiore libertà di manovra per affrontare le questioni energetiche e sostenere gli investimenti nel settore.

Il governo ha chiesto ufficialmente all’Ue unaderoga al Patto di stabilità per fare fronte al caro energia. Ieri, prima di lasciare la Grecia, dove si era recato per partecipare all’Europe Gulf Forum, il premierGiorgia Meloniha inviato una lettera alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, manifestando la volontà dideviare dai vincoli sui conti pubbliciin ragione delle “circostanze eccezionali” determinate dalla crisi energetica. Come riporta il quotidiano di via Solferino, il capo del governo chiede all’inquilina di Palazzo Berlaymont “un segnale di coerenza, di buon senso e di vicinanza ai cittadini” ed evoca la clausola che consente agli Stati membri di procedere in deroga alle regole di bilancio Ue. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni scrive a Von der Leyen: “Deroga Patto di stabilità sia estesa anche all’energia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TEMPESTA IN UE! Meloni DEMOLISCE la Von der Leyen ECCO LA VERITÀ!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giorgia Meloni scrive a Von der Leyen: "La deroga del Patto di stabilità sia estesa all'energia"

Leggi anche: Meloni scrive a Von der Leyen: “La deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa sia estesa anche alla crisi energetica”

Energia, Meloni scrive a von der Leyen: Estendere deroga al Patto per rispondere a priorità cittadini x.com

Meloni e la lettera a von der Leyen: Estendere all'energia la deroga al Patto di Stabilità sulla difesa. La Commissione replica che non prevede deroghe: La nostra posizione non è cambiata reddit

Meloni scrive a Von der Leyen: Deroghe al Patto anche per energia o Safe a rischioLettera della premier alla presidente della Commissione Ue: in caso contrario, difficile chiedere sacrifici ai cittadini per la sicurezza . Salvini: Se Bruxelles dice di no lo faremo lo stesso ... avvenire.it

Meloni scrive a Von der Leyen, deroga al Patto sull’energia o gli investimenti sulla Difesa comune a rischioLa deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l’attivazione del programma Safe da parte dell’Italia è a rischio. Giorgia Meloni decide di ... blitzquotidiano.it