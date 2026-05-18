Melfi la Pentecoste tra assalto alle mura e risalita al Vulture

A Melfi, nel giorno di Pentecoste, si stanno preparando due eventi che attirano l’attenzione della comunità. Sabato sera, le mura di Porta Venosina saranno al centro di un assalto, mentre si organizza la tradizionale risalita al Vulture con le statue portate a spalla. Questi momenti rappresentano tappe importanti delle celebrazioni locali, che coinvolgono partecipanti e spettatori pronti a vivere le tradizioni. Restano da chiarire alcuni dettagli riguardo le modalità delle operazioni e le persone coinvolte nelle due iniziative.

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? Domande chiave Cosa accadrà alle mura di Porta Venosina sabato sera?. Chi porterà a spalla le statue durante la risalita al Vulture?. Come cambierà il volto di Melfi con il nuovo marchio eventi?. Perché questa festa è fondamentale per la candidatura culturale della città?.? In Breve Programma dal 22 al 24 maggio con rievocazione dell'assedio del 1528 a Porta Venosina. Oltre cento figuranti porteranno San Michele e la Santissima Trinità nel corteo domenicale. Gruppi storici da Puglia, Campania e Toscana animeranno Piazza Duomo e il Palio. Spettacolo finale al castello federiciano sulla consegna del feudo ai Doria nel 1531. Melfi si prepara a vivere la Pentecoste dal 22 al 24 maggio con un programma che intreccia la fede alla storia antica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melfi, la Pentecoste tra assalto alle mura e risalita al Vulture ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vulture, trionfano i nuovi campioni regionali tra i laghi vulcanici? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi campioni regionali della sfida marathon? Come hanno gestito i sentieri tecnici tra i laghi vulcanici? Quale società... Civitella Casanova celebra la Pentecoste 2026 tra funzioni religiose e il concerto di Manuela VillaTre giorni di intensa devozione popolare, eventi religiosi di straordinario valore spirituale e grandi appuntamenti musicali animeranno Civitella... A Melfi la Pentecoste diventa il primo appuntamento del nuovo contenitore culturale Melfi Eventi, con riti, cortei storici e spettacoli fino al Vulture x.com La Pentecoste a Melfi: un weekend di storia, memoria, fede e tradizioneLa città di Melfi (Potenza) si prepara a vivere la Pentecoste, in programma dal 22 al 24 maggio, uno degli appuntamenti più identitari e sentiti della tradizione cittadina. (ANSA) ... ansa.it A Melfi si rinnova la rievocazione della PentecosteMATERA - Si rinnova a Melfi l’iniziativa Pentecoste giunta per l’anno 2025 al 497esimo anniversario ed in programma oggi e domani. Dame e cavalieri sfileranno per le vie della città, truppe di ... lagazzettadelmezzogiorno.it