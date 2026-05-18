A Meldola si ricorda una famiglia nota per aver dato origine alla colombofilia in Italia, con un ruolo importante nello sviluppo di questa attività. Durante la guerra, i colombi venivano utilizzati per consegnare messaggi segreti, un metodo impiegato per trasmettere informazioni in modo rapido e discreto. La Federazione colombofila italiana è stata fondata nel 1905, con l’obiettivo di regolamentare e promuovere questa pratica. La famiglia dei Ghiacci è collegata a questa storia, lasciando una traccia significativa nel settore.

? Punti chiave Come facevano i colombi a consegnare dispacci segreti durante la guerra?. Chi ha fondato la Federazione colombofila italiana nel 1905?. Come riescono questi volatili a percorrere mille chilometri in un giorno?. Perché la famiglia Ghiacci è diventata campione del mondo nel 2015?.? In Breve Enrico Ghiacci fondò la Federazione colombofila italiana nel 1905 a San Colombano.. Guido e Guerrino Ghiacci prestarono servizio nelle Colombaie Militari durante i conflitti bellici.. I colombi raggiungono velocità di 70 kmh coprendo distanze fino a 1000 km.. La famiglia Ghiacci ha vinto il titolo mondiale nel 2015 con Elena Camagni.. Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha ricevuto presso il Municipio Lorenzo Ghiacci e la figlia Matilde per celebrare una storia familiare che ha segnato profondamente la colombofilia italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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