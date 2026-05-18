Teheran ha risposto agli Stati Uniti con richieste che indicano la disponibilità ad un prolungato stop del suo programma nucleare. Nel frattempo, si segnala che l’uranio iraniano sta arrivando in Russia, secondo fonti informate. La notizia riguarda le posizioni di Teheran, che sembrano aprire a una pausa prolungata delle attività nucleari, e il trasferimento di materiali radioattivi, che fa parte di un accordo tra le parti coinvolte. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli delle trattative è stata resa nota.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le richieste iraniane nella risposta agli Stati Uniti. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dall’emittente araba Al Arabiya, l’Iran avrebbe inviato agli Stati Uniti una risposta articolata in 14 punti, contenente diverse condizioni legate alla sicurezza regionale e al dossier nucleare. Tra le richieste principali figurerebbe una tregua prolungata e strutturata in più fasi, accompagnata da una riapertura graduale e controllata dello Stretto di Hormuz, considerato uno snodo strategico fondamentale per il traffico energetico mondiale. Teheran avrebbe inoltre chiesto che Pakistan e Oman assumano un ruolo di garanzia e mediazione nel caso di nuove tensioni o incidenti nell’area. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Media, ‘Teheran apre a stop lungo del programma nucleare, uranio in Russia’

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