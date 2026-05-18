Media arabi | Teheran verso stop a programma nucleare il ruolo di Putin Sanzioni sul petrolio e Hormuz | le voci sul nuovo piano di pace – La diretta

In un contesto segnato dall’ottantesimo giorno di conflitto nella regione del Golfo, le fonti mediatiche arabe riportano che Teheran si appresta a interrompere il suo programma nucleare. Contestualmente, si parla di un possibile ruolo di figure politiche internazionali, tra cui il coinvolgimento di un leader mondiale. Sono state avanzate anche ipotesi riguardanti sanzioni sul petrolio e questioni legate allo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha condiviso sui social una mappa con indicazioni di movimenti verso l’Iran.

Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto, Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Al Arabiya, Teheran, nel suo piano di pace in 14 punti consegnato agli Usa attraverso il Pakistan, sarebbe pronto a congelare per un periodo il suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l’uranio altamente arricchisto, circa 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump demands countries send warships to Strait of Hormuz as trade continues to slow

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