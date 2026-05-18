Dopo la vittoria per 3-0 contro il Pisa, Scott McTominay ha commentato l’attuale situazione del Napoli, affermando che la squadra si trova meglio in Champions League. Il centrocampista scozzese ha espresso fiducia nel percorso europeo del club, evidenziando le sue preferenze per le competizioni internazionali rispetto a quelle nazionali. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in entrambe le competizioni.

Scott McTominay guarda già avanti. Dopo il successo del Napoli per 3-0 contro il Pisa, il centrocampista scozzese ha commentato la stagione azzurra e ha fissato il prossimo obiettivo: fare meglio anche in Champions League. Intervenuto ai microfoni di DAZN, McTominay ha sottolineato il valore del lavoro fatto durante l’anno e il legame sempre più forte con l’ambiente napoletano. “Quello che abbiamo fatto durante l’anno si è visto in campo e ha dato i suoi frutti. Nella prossima stagione vogliamo fare meglio anche in Champions League. Io lavoro ogni anno per migliorarmi e per dare sempre il massimo alla squadra. Da quando sono arrivato, i tifosi mi hanno trasmesso tantissimo affetto: pensare alla loro energia mi emoziona. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay rilancia il Napoli: “Meglio in Champions”

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