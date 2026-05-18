Mauritius addio ai visti d’oro | basta investimenti da 1 milione
Il governo di Mauritius ha annunciato la fine del programma dei visti d’oro, che prevedeva permessi di soggiorno per investimenti superiori a un milione di dollari. La decisione entrerà in vigore entro cinque giorni e riguarda i nuovi investitori che intendono richiedere il visto. Restano da chiarire le modalità di attuazione e la gestione delle richieste in corso. La misura comporta un cambiamento nelle politiche di immigrazione e potrebbe modificare la composizione degli investitori nel paese.
? Domande chiave Chi sono i nuovi investitori che arriveranno entro cinque giorni? Come influirà questo afflusso di capitali sulla popolazione locale? Quali rischi comporta la creazione di enclave isolate per i residenti? Perché questo modello mette in discussione le politiche migratorie tradizionali??? In Breve Investimento minimo di un milione di dollari entro il primo anno di permanenza. Approvazione domande prevista entro cinque giorni per attirare capitali internazionali. Rischio creazione . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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