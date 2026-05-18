Mauritius addio ai visti d’oro | basta investimenti da 1 milione

Il governo di Mauritius ha annunciato la fine del programma dei visti d’oro, che prevedeva permessi di soggiorno per investimenti superiori a un milione di dollari. La decisione entrerà in vigore entro cinque giorni e riguarda i nuovi investitori che intendono richiedere il visto. Restano da chiarire le modalità di attuazione e la gestione delle richieste in corso. La misura comporta un cambiamento nelle politiche di immigrazione e potrebbe modificare la composizione degli investitori nel paese.

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