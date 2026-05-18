Matera viaggio nel suono | la rassegna Acousmatic Experience

A Matera prende il via una rassegna dedicata all'esplorazione del suono attraverso l'acousmatic experience. L'evento si svolge in uno spazio chiamato acusmonium e coinvolge artisti internazionali specializzati in sound art e installazioni sonore. Durante le giornate, si indaga come l’oscurità totale possa influenzare la percezione dei suoni e si presentano opere realizzate da professionisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si propone di offrire un percorso sensoriale nel mondo dell’audio immersivo e sperimentale.

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? Domande chiave Come può l'oscurità totale trasformare la tua percezione del suono?. Chi sono i maestri internazionali che animeranno l'acusmonium di Matera?. Cosa accade quando un compositore dirige il suono come un'orchestra?. Perché la ricerca sonora di Matera sfida l'iper-stimolazione visiva moderna?.? In Breve Programma pomeridiano alle 16.00 con i saggi finali degli studenti della Scuola di Musica Elettronica.. Curatori Alessandro Duma e Vincenzo Procino gestiscono la diffusione sonora spazializzata nell'auditorium.. Compositori internazionali Trevor Wishart, Denis Dufour e Horacio Vaggione presentano opere elettroacustiche.. L'uso dell'acusmonium del Conservatorio Duni consolida Matera come centro di ricerca sonora europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, viaggio nel suono: la rassegna Acousmatic Experience ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morricone Experience con l'Orchestra Filarmonica Pugliese per la rassegna 'Spirale armonica'Un viaggio nella memoria collettiva del cinema, tra emozione, nostalgia e pura meraviglia sonora. Matera, il suono delle radici: musica e poesia si fondono ad Area8?? Cosa sapere Il Fabula Lucana si esibisce giovedì 30 aprile alle 21:00 ad Area8 a Matera.