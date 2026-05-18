Matera lo sport nelle piazze | nasce il progetto Age per l’inclusione
A Matera prende avvio un nuovo progetto dedicato all'inclusione attraverso lo sport, chiamato Age. L'iniziativa coinvolge i rioni Agna e Le Piane, dove saranno organizzate attività sportive nelle piazze e nei vicoli. Le operazioni saranno gestite da diversi soggetti coinvolti nel settore sociale e sportivo, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra i cittadini. La proposta mira a portare momenti di aggregazione e partecipazione diretta nelle aree urbane, coinvolgendo le comunità locali.
? Domande chiave Come cambierà la vita nei rioni Agna e Le Piane?. Chi sono i protagonisti che porteranno lo sport nei vicoli?. Perché le istituzioni hanno scelto proprio Piazza Sant’Agnese?. Quali impatti avrà questo modello sui quartieri periferici di Matera?.? In Breve Presentazione prevista mercoledì 20 maggio 2026 in piazza Sant’Agnese a Matera.. Partecipano Giuseppe Pecora, Michele Di, Giuliano Paterino e Angela Braia.. Gianni Trentadue rappresenta il Comitato di Quartiere Agna – Agna Le Piane.. Obiettivo integrare sport e politiche sociali nei rioni e quartieri periferici.. Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 9:30, piazza Sant’Agnese a Matera ospiterà la presentazione ufficiale del progetto Age promosso dall’Uisp Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Lo sport che unisce: a Trepuzzi nasce il progetto “Rugby e inclusione”Giovedì 26 marzo, alle ore 18, il Campo Federale di Zona Vittorio diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa che va ben oltre la meta TREPUZZI – Il...
Servizio Civile Universale: il progetto “Sport UP!” dell’UST di Asti cerca volontari entro l’8 aprile 2026 per promuovere sport e inclusione nelle scuoleIl Comune di Asti, ente titolare del progetto, ha pubblicato la scheda del progetto "Sport UP!", inserito nel programma di intervento "Intrecci...
Apprendiamo con enorme dispiacere e dolore la scomparsa nelle ultime ore di Michele Ligrani e Antonio Mutasci, due grandi uomini che sono stati senza dubbio punti di riferimento per lo sport, rispettivamente a Potenza e Matera. Li salutiamo con grande affe - Facebook facebook
La Roller Matera ritorna in A1: Bardi, un risultato importante per lo sport lucano. Il presidente della Regione Basilicata si congratula per la promozione nella massima serie #ANSA x.com
La Roller Matera ritorna in A1: Bardi, un risultato importante per lo sport lucanoComplimenti alla Newco Roller Matera per il traguardo raggiunto. La vittoria per 6-4 in trasferta, ottenuta con determinazione e carattere, sancisce il ritorno della squadra nella Serie A1 di hockey ... ansa.it
CONI Basilicata al Liceo T.Stigliani di Matera: lo sport diventa educazione alle emozioniLe emozioni non sono il nemico della performance, ma la sua energia questo il filo conduttore del seminario promosso a Matera dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata. trmtv.it