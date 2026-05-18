Matera lo sport nelle piazze | nasce il progetto Age per l’inclusione

A Matera prende avvio un nuovo progetto dedicato all'inclusione attraverso lo sport, chiamato Age. L'iniziativa coinvolge i rioni Agna e Le Piane, dove saranno organizzate attività sportive nelle piazze e nei vicoli. Le operazioni saranno gestite da diversi soggetti coinvolti nel settore sociale e sportivo, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra i cittadini. La proposta mira a portare momenti di aggregazione e partecipazione diretta nelle aree urbane, coinvolgendo le comunità locali.

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