Diciassette studenti del liceo Campanella hanno superato la fase di selezione nazionale e si sono qualificati per la semifinale di matematica a Adrano. La loro vittoria è arrivata dopo aver affrontato il test con impegno e determinazione, distinguendosi tra numerosi partecipanti provenienti da diverse scuole. Ora si preparano a competere in una fase più avanzata della competizione, che mette alla prova le loro capacità logiche e matematiche. La loro performance rappresenta un risultato importante per l’istituto.

? Punti chiave Chi sono i ragazzi che rappresenteranno il Campanella ad Adrano?. Come hanno fatto diciassette studenti a superare la selezione nazionale?. Quale ruolo ha avuto la professoressa Ielo nel preparare i talenti?. Perché questa sfida logica coinvolge anche i genitori degli studenti?.? In Breve Semifinale prevista sabato 23 maggio presso la succursale del Liceo G. Verga di Adrano.. Coordinamento del progetto matematico affidato alla professoressa Caterina Maria Ielo.. Partecipanti divisi in tre categorie: Ecolier, Benjamin e Cadet.. Iniziativa nata nel 1999 dall'Associazione Culturale Kangourou Italia e Università di Milano.. Il diciassettesimo allievo del Convitto Nazionale Campanella è stato ammesso alla semifinale della competizione Kangourou della Matematica, che si terrà sabato 23 maggio presso la succursale del Liceo G. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matematica: 17 studenti del Campanella volano alla semifinale

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