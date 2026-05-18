Massimiliano Salvi chi è il marito di Cristiana Ciacci | Ho girato per 6 mesi con un anello in tasca non trovavo il momento giusto

Da metropolitanmagazine.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Salvi è il marito di Cristiana Ciacci e padre di due dei suoi cinque figli, Melania e Mattia. Durante un'intervista, ha raccontato di aver portato con sé un anello per sei mesi, senza trovare il momento giusto per chiedere di sposarla. La coppia condivide una relazione stabile e ha formato una famiglia numerosa. La loro storia è stata oggetto di discussione pubblica, in particolare per il modo in cui Salvi ha descritto il suo percorso personale prima di fare la proposta.

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M assimiliano Salvi è il  marito di Cristiana Ciacci  e papà di due dei suoi cinque figli, ovvero Melania e Mattia. Di lui non si conosce moltissimo, perché la  coppia è piuttosto riservata e vive la sfera privata  lontana dai clamori mediatici. Non mancano, però, gli scatti insieme. Cristiana, unica figlia del celebre e tanto amato cantante Little Tony, condivide di frequente scatti della propria famiglia e anche qualche  dedica per l’uomo che le sta a fianco. Scorrendo la sua bacheca Instagram, ad esempio li si può ammirare insieme, sorridenti. Ad accompagnare lo scatto, parole inequivocabili: “My love”, ovvero “Il mio amore”. Nel corso di... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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