Massarosa travolge la Gragnolese 3-1 | addio ai playoff per i biancoverdi

Il Massarosa ha battuto la Gragnolese 3-1 in una partita decisiva, lasciando i biancoverdi fuori dai playoff. La squadra locale ha risposto allo svantaggio iniziale con tre reti, due delle quali sono state segnate nel secondo tempo. Uno dei gol è stato realizzato da un giocatore entrato dalla panchina, nel momento in cui la partita era ancora in bilico. La vittoria permette al Massarosa di chiudere la stagione con una vittoria importante.

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? Domande chiave Come ha fatto il Massarosa a ribaltare il vantaggio iniziale?. Chi ha deciso la partita con l'ingresso dalla panchina?. Perché l'espulsione di Pierini ha cambiato le sorti del match?. Quali sono le prospettive della Gragnolese dopo questo addio ai playoff?.? In Breve Petacchi segna subito per il Massarosa su respinta di Lunardini.. Pierini viene espulso da Calvani di Prato per fallo da ultimo uomo.. Cheli pareggia e Gandini sigla il 2-1 per i lucchesi.. Presenze di Andrea Antonioli, Giuliano Ratti e sindaco Cristian Petacchi a Romagnano.. Il Massarosa batte la Gragnolese per 3-1 sul campo neutro del Raffi di Romagnano, interrompendo il cammino della squadra biancoverde nei playoff e decidendo l’accesso alla fase regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massarosa travolge la Gragnolese 3-1: addio ai playoff per i biancoverdi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calcio: finale playoff Seconda categoria Toscana (girone A). Massarosa al “Raffi“ contro la GragnoleseOggi è il grande giorno della finale playoff di Seconda categoria per alimentare sempre più il sogno di salire in Prima del Massarosa, realtà in... Leggi anche: Vinti i playoff: va avanti il sogno promozione. Gragnolese ribaltata, Massarosa in paradiso