Martellate alla moglie Proseguono le indagini
Le indagini sulla vicenda di violenza domestica continuano mentre la donna vittima di un episodio di martellate è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. La famiglia e gli amici sono presenti nel reparto, offrendo supporto nel momento difficile. La Procura sta esaminando i dettagli dell’aggressione, mentre si attendono sviluppi sulle responsabilità e le cause dell’episodio. La situazione resta sotto osservazione, con le autorità che proseguono le verifiche sul caso.
Mentre Fatiha lotta per la vita in una stanza dell’ospedale di Terni, con la famiglia e gli amici che sono costantemente al suo capezzale per trasmetterle forza e amore, proseguono le indagini della Procura sulla sua aggressione. In carcere c’è il marito, il 43enne Mohamed El Messaoudi, originario del Marocco come lei, accusato di tentato femminicidio: è stato lui, secondo gli inquirenti, ad aver aggredito a martellate la donna, 44 anni, sabato 9 maggio, in un autobus di linea, mentre tornava da Stroncone, dove lavorava come badante. Nei giorni scorsi si è tenuta l’udienza di convalida del fermo: provvedimento convalidato e custodia cautelare in carcere confermata per El Messaoudi che, in quella sede, si è avvalso della facoltà di non rispondere al giudice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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