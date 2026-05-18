Martedì al cinema a quattro euro

Martedì 19 maggio si terrà a Padova e nella provincia l’evento settimanale dedicato alla visione di film al cinema con un biglietto dal costo di 4 euro. L’iniziativa, denominata “I Martedì al Cinema”, si svolge ogni martedì e permette al pubblico di entrare in sala a un prezzo ridotto. L’appuntamento si ripete da diversi mesi e coinvolge vari cinema della zona, offrendo l’opportunità di guardare nuove uscite e film classici.

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Martedì 19 maggio torna a Padova e provincia un nuovo appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che ogni settimana invita il pubblico a riscoprire il grande schermo con il biglietto a 4 euro. Un percorso che continua a valorizzare il cinema come esperienza condivisa, intrecciando autori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Appartamento su 2 livelli in Vendita a Milano (MI) Martedì 12 maggio ? 20.45 Cerea (VR), Cinema Mignon Parole e immagini per raccontare il Papa. Domani sera a Cerea con @FazziniLorenzo, responsabile editoriale #LEV, e Nadia Marini, responsabile cinema mignon @vaticannews_it x.com AMA/Q&A Announcement - Erika Alexander - Martedì 4/28 alle 17:00 ET - Attrice in 'American Fiction', 'Get Out', 'The Fall and Rise of Reggie Dinkins', 'Living Single', 'The Cosby Show', 'Is God Is', 'Earth Mama', 'Wu-Tang: An American Saga', 'Black Lightning', e t reddit Al cinema con 4 euro, in Veneto, tutti i martedì di maggioAnche per questo mese, la Regione rinnova l’atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che, per tutti i martedì di maggio, consentirà ai cittadini di accedere alle sale cinematografic ... genteveneta.it Veneto, a maggio torna 'I Martedì al Cinema': film a 4 euroTorna in Veneto l’atteso appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che per tutti i martedì di maggio consentirà ai cittadini di accedere alle sale cinematografiche aderenti in tutte e sette ... it.blastingnews.com