Martedì al cinema a quattro euro

Da padovaoggi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio si terrà a Padova e nella provincia l’evento settimanale dedicato alla visione di film al cinema con un biglietto dal costo di 4 euro. L’iniziativa, denominata “I Martedì al Cinema”, si svolge ogni martedì e permette al pubblico di entrare in sala a un prezzo ridotto. L’appuntamento si ripete da diversi mesi e coinvolge vari cinema della zona, offrendo l’opportunità di guardare nuove uscite e film classici.

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Martedì 19 maggio torna a Padova e provincia un nuovo appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che ogni settimana invita il pubblico a riscoprire il grande schermo con il biglietto a 4 euro. Un percorso che continua a valorizzare il cinema come esperienza condivisa, intrecciando autori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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