Maria De Filippi incorona il vincitore di Amici 2026 | cosa è successo

Da novella2000.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale di Amici 2026, condotta da Maria De Filippi, è stato annunciato il nome del vincitore dell'edizione di quest'anno. La puntata ha visto le esibizioni dei finalisti e la proclamazione del risultato, che si è svolta in diretta. Dopo le esibizioni e le votazioni, Maria De Filippi ha annunciato il nome della persona che si è aggiudicata il primo premio, con il pubblico e la giuria che hanno assistito alla cerimonia di premiazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chi ha vinto l’edizione 2026 di Amici? Il riassunto della puntata e il nome del vincitore Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, è andata in onda la finale di Amici 25. Tra emozioni, sfide e colpi di scena, scopriamo insieme chi è il vincitore di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Si è conclusa ieri sera, domenica 17 maggio 2026, la venticinquesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi amatissimo dal pubblico. Tra emozioni e colpi di scena, è stata una finale davvero indimenticabile, sotto tanti aspetti. Come ricorderete, Lorenzo e Angie erano in lizza per accaparrarsi l’ultimo posto disponibile tra finalisti. La puntata di ieri sera dunque si è aperta con la sfida tra due cantanti, con il pubblico da casa chiamato, tramite il televoto, a decidere il quinto finalista. 🔗 Leggi su Novella2000.it

maria de filippi incorona il vincitore di amici 2026 cosa 232 successo
© Novella2000.it - Maria De Filippi incorona il vincitore di Amici 2026: cosa è successo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il Serale di sta per arrivare

Video Il Serale di sta per arrivare

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Chi è Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026: da X Factor al trionfo nel talent di Maria De Filippi

“Sarai il nuovo giudice del Serale di Amici 25”: Maria De Filippi “incorona” Gigi D’Alessio durante il concerto a Roma – IL VIDEOMaria De Filippi si è presentata ieri sera 17 marzo, a sorpresa, alla prima data romana del tour di Gigi D’Alessio (si replica stasera mercoledì 18...

maria de filippi maria de filippi incoronaAmici di Maria De Filippi, tutti i vincitori dal 2001 al 2026 e cosa fanno oggiDa Dennis Fantina a Daniele Doria: tutti i vincitori di Amici di Maria De Filippi edizione per edizione e cosa fanno oggi. Domenica 17 maggio il 25°. lifestyleblog.it

maria de filippi maria de filippi incoronaSilvia Toffanin guida lo speciale di Amici, la puntata che la incorona erede di Maria De FilippiCome da tradizione, Silvia Toffanin conduce la puntata speciale dedicata ad Amici: quando va in onda il cross over con Maria De Filippi ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web