Maria De Filippi incorona il vincitore di Amici 2026 | cosa è successo

Durante la finale di Amici 2026, condotta da Maria De Filippi, è stato annunciato il nome del vincitore dell'edizione di quest'anno. La puntata ha visto le esibizioni dei finalisti e la proclamazione del risultato, che si è svolta in diretta. Dopo le esibizioni e le votazioni, Maria De Filippi ha annunciato il nome della persona che si è aggiudicata il primo premio, con il pubblico e la giuria che hanno assistito alla cerimonia di premiazione.

Chi ha vinto l’edizione 2026 di Amici? Il riassunto della puntata e il nome del vincitore Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, è andata in onda la finale di Amici 25. Tra emozioni, sfide e colpi di scena, scopriamo insieme chi è il vincitore di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Si è conclusa ieri sera, domenica 17 maggio 2026, la venticinquesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi amatissimo dal pubblico. Tra emozioni e colpi di scena, è stata una finale davvero indimenticabile, sotto tanti aspetti. Come ricorderete, Lorenzo e Angie erano in lizza per accaparrarsi l’ultimo posto disponibile tra finalisti. La puntata di ieri sera dunque si è aperta con la sfida tra due cantanti, con il pubblico da casa chiamato, tramite il televoto, a decidere il quinto finalista. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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