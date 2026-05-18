Marcon donna di 79 anni investita in via Alta | prognosi riservata

Una donna di 79 anni è stata investita questa mattina in via Alta a Marcon. L'incidente è avvenuto mentre la donna attraversava la strada e una vettura l'ha colpita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l'hanno trasportata in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. Le autorità stanno esaminando i filmati di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e capire come si sia verificato il contatto tra l'auto e la pedone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come si è verificata la dinamica tra l'auto e la pedone?. Quali dettagli emergeranno dall'analisi dei filmati di sorveglianza?. La donna stava attraversando esattamente sulle strisce pedonali?. Quali responsabilità emergeranno dai rilievi sulla velocità del conducente?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 17 maggio alle ore 16.30 in via Alta.. Reparto motorizzato della polizia locale di Venezia gestisce i rilievi tecnici.. Indagini su velocità veicolo e rispetto strisce pedonali vicino alla chiesa.. Analisi filmati e testimonianze per ricostruire la dinamica in via Alta.. Una donna di 79 anni è stata investita nel pomeriggio di domenica 17 maggio verso le 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcon, donna di 79 anni investita in via Alta: prognosi riservata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furgone in manovra travolge una donna di 71 anni, prognosi riservataAMPI SALENTINA – Un grave incidente stradale è avvenuto a Campi Salentina nel primo pomeriggio di oggi. Investita da un'auto, 14enne in prognosi riservataIncidente nella mattinata di domenica 10 maggio a Padule, lungo la vecchia statale 219 Pian d'Assino, dove una ragazza di 14 anni è stata investita...