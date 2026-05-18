Durante i test collettivi della MotoGP al Montmelò, molti piloti, tra cui Marco Bezzecchi, hanno concluso anticipatamente le sessioni a causa delle piogge che hanno reso il tracciato scivoloso. Bezzecchi ha commentato che il test rappresentava un’arma a doppio taglio, ma ha anche sottolineato di aver provato alcune soluzioni interessanti in vista delle prossime gare. La giornata è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli, che hanno influenzato il lavoro in pista di diversi piloti.

Marco Bezzecchi ha terminato in anticipo come tanti altri piloti la giornata di test collettivi della MotoGP al Montmelò, in seguito allo scroscio di pioggia che ha bagnato il tracciato catalano all’inizio della sessione pomeridiana. Il romagnolo dell’Aprilia chiude dunque il programma odierno dopo aver percorso 40 giri nel tentativo di risolvere le criticità emerse tra sabato e domenica in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. Il Bez, ancora leader del Mondiale nonostante le deludenti prestazioni dell’ultimo weekend a Barcellona, ha lavorato a lungo sul passo con gomme usate effettuando alcune prove di set-up per trovare il bandolo della matassa dopo aver fatto tanta fatica a tenere il ritmo degli altri big sia nella Sprint che nel Gran Premio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Test arma a doppio taglio, ma abbiamo provato soluzioni interessanti”

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