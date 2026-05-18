In un’intervista, l’artista ha condiviso il suo punto di vista sul successo, definendolo un incidente di percorso, e ha parlato di come la musica gli abbia sempre offerto una via di salvezza. Attualmente impegnato a teatro con lo spettacolo “Tu vuo’ fa l’americano”, si è aperto raccontando aspetti legati alla sua vita tra musica, malinconia e famiglia. Le sue parole rivelano un percorso fatto di emozioni e di una passione che continua a guidarlo nel tempo.

Ci sono artisti che, dopo decenni di carriera, finiscono per somigliare al personaggio che il pubblico ha costruito attorno a loro. E poi ce ne sono altri che, con il tempo, diventano esattamente il contrario: più si allontanano dalla superficie dello spettacolo, più rivelano la loro parte umana. Come è accaduto a Marcello Cirillo. Per anni il pubblico lo ha conosciuto attraverso la televisione, la musica, i programmi popolari entrati nella quotidianità delle famiglie italiane. Ma parlare oggi con Marcello Cirillo significa trovarsi davanti a qualcosa di molto diverso dall’immagine rassicurante costruita dallo schermo. Significa incontrare un uomo che riflette continuamente sul senso del tempo, della nostalgia, del successo, della perdita e persino della paura di diventare, un giorno, la caricatura di se stesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marcello Cirillo, l’intervista: “Il successo è un incidente di percorso; la musica, invece, ti salva”

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