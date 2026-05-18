Marcello Cirillo l’intervista | Il successo è un incidente di percorso; la musica invece ti salva

Da virgilio.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista, l’artista ha condiviso il suo punto di vista sul successo, definendolo un incidente di percorso, e ha parlato di come la musica gli abbia sempre offerto una via di salvezza. Attualmente impegnato a teatro con lo spettacolo “Tu vuo’ fa l’americano”, si è aperto raccontando aspetti legati alla sua vita tra musica, malinconia e famiglia. Le sue parole rivelano un percorso fatto di emozioni e di una passione che continua a guidarlo nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono artisti che, dopo decenni di carriera, finiscono per somigliare al personaggio che il pubblico ha costruito attorno a loro. E poi ce ne sono altri che, con il tempo, diventano esattamente il contrario: più si allontanano dalla superficie dello spettacolo, più rivelano la loro parte umana. Come è accaduto a Marcello Cirillo. Per anni il pubblico lo ha conosciuto attraverso la televisione, la musica, i programmi popolari entrati nella quotidianità delle famiglie italiane. Ma parlare oggi con Marcello Cirillo significa trovarsi davanti a qualcosa di molto diverso dall’immagine rassicurante costruita dallo schermo. Significa incontrare un uomo che riflette continuamente sul senso del tempo, della nostalgia, del successo, della perdita e persino della paura di diventare, un giorno, la caricatura di se stesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

marcello cirillo l8217intervista il successo 232 un incidente di percorso la musica invece ti salva
© Virgilio.it - Marcello Cirillo, l’intervista: “Il successo è un incidente di percorso; la musica, invece, ti salva”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Chi è la moglie di Marcello Cirillo, Antonella (conosciuta prima del successo): “Un incontro destinato”Prima del grande successo, nella vita di Marcello Cirillo arrivava la moglie Antonella.

Da Nunzia la “passione” di Tullio Solenghi e Marcello CirilloLa passione di Tullio Solenghi e Marcello Cirillo, intesa come dolore e sofferenza.

Marcello Cirillo: Convivo da anni con la depressione, mi sono sentito morire. La consapevolezza è il primo passo per guarire, ma bisogna farsi aiutareL’artista si racconta a Ciao Maschio e parla per la prima volta del suo malessere interiore e del percorso affrontato per imparare a conviverci Io, come molte persone, ho vissuto un buio nell’anima, ... leggo.it

Marcello Cirillo a Ciao Maschio: Ho avuto un buco nell'anima, ringrazio due psicologi bravissimeMarcello Cirillo si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato 4 aprile alle 17.05 su Rai 1. Nel corso dell’intervista, l’artista affronta con grande sincerità ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web