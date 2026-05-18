Marcell Jacobs riparte da Savona Il ritorno con Camossi e la strada tracciata verso Los Angeles 2028

Dopo un Mondiale a Tokyo che aveva suscitato preoccupazioni sul suo futuro, l’atleta ha deciso di tornare in pista a Savona. La competizione segna l’inizio di un nuovo ciclo in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. La scelta di partecipare al meeting locale rappresenta un passo importante nel suo percorso di riabilitazione e preparazione. L’atleta si allena con il tecnico e si concentra sui prossimi obiettivi, lasciando alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi.

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Otto mesi dopo un Mondiale da incubo a Tokyo che sembrava potesse rappresentare addirittura l’ultimo atto di una gloriosa carriera, Marcell Jacobs ha scelto il meeting di Savona per ripartire ed iniziare un percorso che culminerà tra due anni con i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Lo sprinter lombardo farà il suo debutto stagionale sui 100 metri nella giornata di mercoledì 20 maggio alla Fontanassa, su una pista che gli ha regalato diverse soddisfazioni in passato. Jacobs correrà per la settima volta nel meeting ligure, che fu teatro nel 2021 del suo primo record italiano assoluto sulla distanza con il 9.95 in batteria che lo proiettò definitivamente in una nuova dimensione lanciandolo a tutta velocità verso la magica estate del doppio oro olimpico in Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs riparte da Savona. Il ritorno con Camossi e la strada tracciata verso Los Angeles 2028 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marcell Jacobs: “Il 2026 sarà un anno di transizione. Con Camossi abbiamo trovato la via giusta”Marcell Jacobs sarà uno dei personaggi più attesi nella serata di giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026,... Vela, Ruggero Tita e Caterina Banti pronti al ritorno in gara! Comincia il percorso verso Los Angeles 2028Potrebbero mancare poco meno di tre settimane al ritorno in gara della magica coppia azzurra formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, vincitrice... Marcell Jacobs, il ritorno del re (con Camossi): parte la rincorsa verso il sogno Los Angeles 2028Dopo un 2025 complicato, il campione olimpico dei 100 metri riparte da Savona e ritrova Paolo Camossi: nel mirino il Golden Gala, gli Europei di Birmingham e il sogno Los Angeles 2028 ... msn.com Marcell Jacobs: Vorrei vincere per la terza volta consecutiva il titolo europeo nei 100 metriMarcell Jacobs si avvicina a uno dei passaggi chiave della sua stagione con la consapevolezza di trovarsi in una fase delicata ma strategica della ... oasport.it