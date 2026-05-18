Marattin | No a più di 18 mesi complessivi di stage extraurriculari

Un rappresentante politico ha dichiarato che gli stage extracurriculari non dovrebbero superare complessivamente i 18 mesi. Ha aggiunto che, nel suo punto di vista, è opportuno mantenere una certa mediazione in Italia, e che gli stage rappresentano un'opportunità per entrare nel mondo del lavoro. La posizione si contrappone a quella di alcuni esponenti di sinistra che chiedono l’abolizione di queste esperienze. La discussione riguarda la regolamentazione e la durata degli stage extracurriculari nel paese.

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