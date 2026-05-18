Marattin | No a più di 18 mesi complessivi di stage extraurriculari
Un rappresentante politico ha dichiarato che gli stage extracurriculari non dovrebbero superare complessivamente i 18 mesi. Ha aggiunto che, nel suo punto di vista, è opportuno mantenere una certa mediazione in Italia, e che gli stage rappresentano un'opportunità per entrare nel mondo del lavoro. La posizione si contrappone a quella di alcuni esponenti di sinistra che chiedono l’abolizione di queste esperienze. La discussione riguarda la regolamentazione e la durata degli stage extracurriculari nel paese.
(Adnkronos) – "Noi pensiamo che ogni tanto in questo Paese un po' di mediazione serve. Pensiamo agli stage extracurriculari: la sinistra dice vanno aboliti, per me non è vero perchè un modo per affacciarsi al mondo del lavoro. Dall'altro lato ci sono situazioni che sostengono il prolungarsi per lungo tempo di queste attività.Ho depositato ieri al decreto salario giusto un emendamento che dice che più di 18 mesi complessivi di stage extracuriculari un ragazzo non li può fare, perchè si cade in una situazione di precarietà inaccettabile. Se interessa al governo siamo pronti a discuterne da lunedì". Lo ha detto Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, intervenendo ai Capri Talks, l'evento di Spin Factor in corso nell'Isola Campana. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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