A Torino si è presentato il progetto Yellow Book Marine durante il Salone. L’evento ha visto la partecipazione di autori riconosciuti a livello internazionale, confermando l’interesse per il festival. È stato annunciato che la collaborazione con Torino potrebbe contribuire alla crescita del settore turistico nella regione lucana. La presentazione ha coinvolto vari rappresentanti del settore, con un focus sulla promozione di iniziative culturali e turistiche legate al progetto.

? Punti chiave Chi sono gli autori di alto livello confermati per il festival?. Come influirà la sinergia con Torino sullo sviluppo turistico lucano?. Dove si svolgeranno esattamente le masterclass e gli incontri letterari?. Perché il progetto coinvolge tre diverse regioni italiane?.? In Breve Festival previsto dal 4 al 7 agosto tra centro storico, porto e Grand Hotel.. Programma include masterclass e autori come Barbara Perna, Angelo Petrella e Maurizio De Giovanni.. Sinergia coinvolge Comune, Regione Basilicata, Provincia di Potenza, APT e Pro Loco UNPLI.. Partecipazione di Antonino La Spina, Assunta Mitidieri, Mario Polese e Fulvia Giacco.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maratea al Salone di Torino: svelato il progetto Yellow Book Marine

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