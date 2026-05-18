Marano carabiniere si arrampica sul balcone per salvare un’anziana caduta in casa

Nel pomeriggio di ieri a Marano di Napoli, un’anziana donna è caduta sul suo balcone e ha rischiato di rimanere bloccata. Un carabiniere della Sezione Radiomobile della locale compagnia si è arrampicato sul balcone per raggiungerla e metterla in sicurezza. L’intervento è durato alcuni minuti, durante i quali il militare ha assistito l’anziana fino all’arrivo dei soccorsi. La donna è stata poi trasferita in ospedale per le verifiche mediche del caso.

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