Marano carabiniere si arrampica sul balcone per salvare un’anziana caduta in casa
Nel pomeriggio di ieri a Marano di Napoli, un’anziana donna è caduta sul suo balcone e ha rischiato di rimanere bloccata. Un carabiniere della Sezione Radiomobile della locale compagnia si è arrampicato sul balcone per raggiungerla e metterla in sicurezza. L’intervento è durato alcuni minuti, durante i quali il militare ha assistito l’anziana fino all’arrivo dei soccorsi. La donna è stata poi trasferita in ospedale per le verifiche mediche del caso.
Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Marano di Napoli, dove un’anziana donna caduta sul balcone è stata soccorsa e salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marano. A esprimere “vivo apprezzamento” per l’operato dei militari è stato il Prefetto di Napoli, che ha sottolineato il coraggio, la prontezza operativa e l’alto senso del dovere dimostrati durante l’intervento. I due carabinieri erano impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio quando hanno notato la donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana sarebbe caduta accidentalmente mentre stava ritirando il bucato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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