A Manoppello Stazione torna operativo il servizio Postale con l’introduzione dei nuovi servizi Polis. Gli utenti possono richiedere diversi documenti burocratici presso lo sportello, tra cui il passaporto, senza doversi recare in questura. La riapertura permette di ottenere il passaporto e altri documenti senza dover affrontare le lunghe code in ufficio, offrendo un’alternativa più comoda e accessibile per la gestione delle pratiche amministrative.

? Punti chiave Come si ottiene il passaporto senza andare in questura?. Quali nuovi documenti burocratici si possono richiedere allo sportello?. Come proteggono il denaro e la sicurezza degli utenti?. Perché questo nuovo modello serve a contrastare lo spopolamento?.? In Breve Servizi Inps e passaporto disponibili in via Gabriele d’Annunzio per comuni sotto i 15mila abitanti.. Videosorveglianza collegata alla security room di Roma attiva 24 ore su 24.. Orari ufficio: lunedì-venerdì 8:20-13:35 e sabato 8:20-12:35.. Sistema roller cash protegge ogni postazione con casseforti a apertura temporizzata.. L’ufficio postale di Manoppello Stazione riapre al pubblico in via Gabriele d’Annunzio con i nuovi servizi della formula Polis, anticipando le tempistiche previste per la conclusione dei lavori di ammodernamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manoppello Stazione: riapre il Postale con i nuovi servizi Polis

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