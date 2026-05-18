Manifesti podcast e guerrilla marketing | i ragazzi lanciano la loro visione di città del futuro

BRINDISI - Prende il via oggi, lunedì 18 maggio, la campagna di comunicazione sociale "12 anni a Brindisi", un progetto che porta la firma dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze della Commissione Sicurezza e Legalità del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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