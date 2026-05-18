Il derby vinto è stato deciso dai giocatori più esperti e affidabili della squadra, considerati i punti di riferimento dello spogliatoio. Il tecnico ha dichiarato che senza questi calciatori la posizione in classifica della squadra sarebbe molto più bassa, addirittura lontana dalla zona alta. Ora l’obiettivo è confermare la presenza di questi elementi chiave, riconoscendo il loro ruolo nel rendimento complessivo. La rosa conta diversi calciatori considerati pilastri nello schema dell’allenatore.

Non paura di cadere, ma voglia di volare. E di spegnere critiche e dubbi sul futuro come già era successo in passato. La vecchia guardia della Roma è tornata a ruggire in questo finale di stagione che sta portando la squadra di Gasperini in Champions dopo sette anni di digiuno. Sugli scudi c’è proprio quel Senato che si è stretto intorno al tecnico dopo l’addio a Ranieri compattando spogliatoio e ambizioni di una Roma a cui ora bastano tre punti a Verona per blindare il quarto posto. Una bella mandata di chiave l’ha data ieri Gianluca Mancini. La doppietta nel derby (mai accaduto a un difensore) è stato il culmine di un rapporto vissuto sempre in modo passionale con la tifoseria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mancini, una certezza. Ma chi sono gli altri fedelissimi di Gasperini?

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E nessun rispetto per i familiari del biondo e bravo centrocampista, ferrarese, del @CosenzaOfficial che hanno, dopo lustri di sofferenza, trovato un bravo giudice, non a Parigi. Ma a Castrovillari, che ha messo nero su bianco la certezza, che la maggioranza d x.com

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