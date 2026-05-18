Mancini si prende il derby | Roma-Lazio 2-0 la stracittadina parla giallorosso

Nel derby romano, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 2-0 sulla Lazio. Il capitano ha segnato due gol di testa, entrambi su corner, approfittando di una difesa avversaria che ha mostrato difficoltà nel marcare. La partita si è disputata davanti a un pubblico numeroso e gli episodi chiave si sono verificati nei momenti più importanti del primo tempo. La vittoria consente alla squadra di casa di salire in classifica, mentre la Lazio resta a corto di punti.

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