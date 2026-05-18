Mancini si prende il derby | Roma-Lazio 2-0 la stracittadina parla giallorosso

Da ezrome.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel derby romano, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 2-0 sulla Lazio. Il capitano ha segnato due gol di testa, entrambi su corner, approfittando di una difesa avversaria che ha mostrato difficoltà nel marcare. La partita si è disputata davanti a un pubblico numeroso e gli episodi chiave si sono verificati nei momenti più importanti del primo tempo. La vittoria consente alla squadra di casa di salire in classifica, mentre la Lazio resta a corto di punti.

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Doppietta di testa del capitano, due corner letali su una Lazio fragile in marcatura. Gasperini batte Sarri all’ora di pranzo e regala alla Roma un derby di peso, in una domenica che la capitale ricorderà a lungo: poche ore dopo, sul Centrale del Foro Italico, sarebbe arrivata anche la vittoria di Sinner. Ci sono domeniche, all’Olimpico, in cui basta un uomo per spostare la storia. E quello di ieri si chiama Gianluca Mancini. Il capitano della Roma ha messo due volte la testa dove altri mettono i piedi e ha consegnato a Gian Piero Gasperini il suo secondo derby da allenatore giallorosso, dopo l’1-0 dell’andata. Finisce 2-0, e non racconta tutto. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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