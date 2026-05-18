Nel calcio di ieri, un difensore della Roma ha segnato due gol durante il derby della Capitale, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Con questa doppietta, la squadra si è avvicinata alla qualificazione in Champions League, mantenendo una posizione favorevole in classifica a poche giornate dalla fine del campionato. La prestazione del calciatore ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti di fantacalcio, che hanno analizzato i suoi numeri e le sue possibilità di essere un elemento determinante nelle prossime partite.

Una doppietta che vale una vittoria e che potrebbe rivelarsi determinante per la corsa Champions. È stato Gianluca Mancini il protagonista assoluto del derby della Capitale, vinto per due a zero dalla Roma. Una partita intensa, con un'espulsione per parte (Wesley e Rovella), ma che alla fine ha sorriso ai giallorossi, i quali grazie ai tre punti conquistati, e alla contemporanea caduta della Juve con la Fiorentina, si ritrovano quarti quando al termine del campionato manca una sola giornata. A decidere il match, come detto, è stato il difensore ex Atalanta (14 il fantavoto finale), andato a segno anche due giornate fa contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mancini, è una doppietta da Champions: i suoi numeri al fantacalcio

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