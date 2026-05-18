Mancini è una doppietta da Champions | i suoi numeri al fantacalcio
Nel calcio di ieri, un difensore della Roma ha segnato due gol durante il derby della Capitale, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Con questa doppietta, la squadra si è avvicinata alla qualificazione in Champions League, mantenendo una posizione favorevole in classifica a poche giornate dalla fine del campionato. La prestazione del calciatore ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti di fantacalcio, che hanno analizzato i suoi numeri e le sue possibilità di essere un elemento determinante nelle prossime partite.
Una doppietta che vale una vittoria e che potrebbe rivelarsi determinante per la corsa Champions. È stato Gianluca Mancini il protagonista assoluto del derby della Capitale, vinto per due a zero dalla Roma. Una partita intensa, con un'espulsione per parte (Wesley e Rovella), ma che alla fine ha sorriso ai giallorossi, i quali grazie ai tre punti conquistati, e alla contemporanea caduta della Juve con la Fiorentina, si ritrovano quarti quando al termine del campionato manca una sola giornata. A decidere il match, come detto, è stato il difensore ex Atalanta (14 il fantavoto finale), andato a segno anche due giornate fa contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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