Mancini due gol di testa e doppio inchino ai tifosi per la Champions

Gianluca Mancini ha segnato due gol di testa durante la partita, dimostrando un’ottima forma fisica e mentale. Prima del match, il difensore ha rivolto un doppio inchino verso la curva Sud, in segno di rispetto e riconoscenza. In attesa del rinnovo contrattuale, ha commentato che non si aspettava un risultato così positivo, citando anche la presenza di un dirigente che ha parlato alla squadra poco prima della gara. La vittoria nel derby è andata alla squadra di casa.

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Due gol in fotocopia di Gianluca Mancini, in attesa di rinnovo («ma in questi giorni c'è Ryan Friedkin a Trigoria - che prima della sfida ha tenuto un discorso alla squadra, ndr - non mi aspettavo questo mio exploit») - con doppio inchino verso la curva Sud e una sentenza: il derby è della Roma. Che approda in zona Champions a 90 minuti dal termine grazie a uno dei suoi uomini più carismatici. Il colpo di testa è la specialità del difensore (16 sui suoi 22 gol in serie A sono arrivati così): decise in questo modo la stracittadina del 6 aprile 2024 che avvicinò i giallorossi di De Rossi al 4° posto, ha messo ko ieri i rivali conducendoli nella zona d'élite della classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mancini, due gol di testa e doppio inchino ai tifosi per la Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mancini anticipa tutti sul primo palo e di testa porta avanti la Roma Sullo stesso argomento Como, risveglio ‘aereo’ nel momento chiave: tre gol di testa in due gare per sognare la ChampionsZaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami,... Leggi anche: Doppio Mancini da Champions. Roma e il derby sono giallorossi Due gol di #Mancini regalano il derby alla #Roma Finisce due a zero una partita atipica, giocata a mezzogiorno, che la squadra di #Gasperini ha risolto con due colpi di testa di Mancini. Tre punti fondamentali per la corsa alla Champions #RomaLazio x.com Mancini, due gol di testa e doppio inchino ai tifosi per la ChampionsGasp, doppio successo nella stracittadina alla prima stagione: Speravo nel ko Juve, ora dipende da noi ... msn.com Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derbyLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Lazio 2-0, gol e highlights: una doppietta di Mancini di testa decide il derby ... sport.sky.it