Malpensa maxi sequestro di tabacchi | 44 denunciati e 1,9 mln di sanzioni

A Malpensa è stato eseguito un grande sequestro di tabacchi con un valore di circa 1,9 milioni di euro. Durante le operazioni sono stati denunciati 44 persone coinvolte in un traffico illecito di sigarette, alcune delle quali avevano nascosto grandi quantità di merce nei bagagli. Le autorità hanno identificato i principali responsabili del trasporto di tabacchi verso l’Italia, e le indagini hanno portato alla scoperta di metodi utilizzati per eludere i controlli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come sono riusciti a nascondere tonnellate di merce nei bagagli?. Chi sono i principali responsabili del traffico verso l'Italia?. Quanto incide questa evasione sulle casse dello Stato?. Perché le sanzioni superano così tanto il valore del carico?.? In Breve Sequestrate 2.563 kg di merce illegale da inizio anno a Malpensa.. Evasione fiscale stimata superiore a 190 mila euro per il carico.. 163 passeggeri sanzionati amministrativamente per violazioni doganali.. Flussi illeciti concentrati su rotte dal Nord Africa e dall'Asia orientale.. La Guardia di Finanza di Varese e l’Agenzia delle Dogane hanno bloccato oltre 2,5 tonnellate di sigarette e melassa nello scalo di Malpensa, denunciando 44 persone e applicando sanzioni per circa 1,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malpensa, maxi sequestro di tabacchi: 44 denunciati e 1,9 mln di sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Malpensa - Tabacchi e melassa, multe per milioni di euro Sullo stesso argomento Farmaci per perdere peso: maxi-sequestro di confezioni fuori legge a MalpensaMalpensa, 8 maggio 2026 – Medicinali di ogni tipo, privi di autorizzazione per il mercato italiano. Maxi sequestro di carburante illegale, 8 denunciatiTarantini Time Quotidiano Operazione della Guardia di Finanza tra Taranto e Statte contro il contrabbando di prodotti petroliferi. Tonnellate di sigarette di contrabbando nei bagagli a Malpensa: maxi sequestro da 740mila euro ift.tt/GwiNmIP x.com Malpensa, da inizio anno sequestrati oltre 2.500 chili di tabacco e sigarette di contrabbandoMaxi multe ai 44 denunciati. Contestate inoltre 163 violazioni amministrative, mentre l’ammontare dei tributi evasi supera i 190mila euro. ilgiorno.it Tonnellate di sigarette di contrabbando nei bagagli a Malpensa: maxi sequestro da 740mila euroIl bilancio del mega piano di controlli nello scalo: passeggeri fermati con i bagagli pieni, scattano sanzioni per 1,8 milioni di euro ... milanotoday.it