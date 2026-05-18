Malore nel parcheggio dell' azienda | grave un uomo di 45 anni

Nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, un uomo di 45 anni è stato trovato in difficoltà nel parcheggio di un'azienda a Castrezzato. La persona ha accusato un malore e sono intervenuti i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire l’uomo in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dell’evento e stanno svolgendo le verifiche del caso.

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Un uomo di 45 anni è stato soccorso nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, dopo aver accusato un malore nel piazzale di un’azienda a Castrezzato. È successo negli spazi esterni della Conveco, ditta che realizza impianti per lo smaltimento o l'utilizzo del biogas.Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Garota Que Sempre Esperou… Finalmente Desistiu Sullo stesso argomento Malore improvviso nel parcheggio, muore a 45 anni: addio a “Barna”È morto improvvisamente a 45 anni Manuel Bernardi, conosciuto da tutti con il soprannome di “Barna”, figura molto nota a Viadana dove gestiva... Malore nel parcheggio dell'azienda: grave un uomo di 45 anni x.com Muore per malore nel parcheggio del supermercato Lidl: il corpo della donna 82enne messo a disposizione della famigliaTREVISO - Il corpo esanime di una donna è stato ritrovato nella mattinata di oggi, giovedì 14 maggio, nel parcheggio del supermercato Lidl, ... msn.com Trovato il corpo di una donna nel parcheggio del supermercatoDonna di 82 anni trovata morta nel parcheggio di un supermercato a Treviso: il decesso sarebbe dovuto a un malore. nordest24.it