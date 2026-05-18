Malore al concerto dei Pooh finisce in tragedia

Da tvzap.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il concerto dei Pooh all’Arena di Verona si è verificato un grave episodio che ha causato la morte di una persona. Un individuo si è sentito male durante l’evento, e i soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto. Nonostante le cure, le condizioni si sono aggravate e si è reso necessario il trasporto in ospedale. La serata è stata interrotta e le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto.

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Durante il concerto dei Pooh all’Arena di Verona si è verificato un grave episodio che ha trasformato la serata in tragedia. Un uomo presente tra il pubblico si è sentito male all’inizio dello spettacolo, accusando un improvviso malore che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito critiche e, nonostante il trasferimento in ospedale, il quadro clinico è rapidamente peggiorato nelle ore successive. La vittima: chi era Roberto Leonetti. La vittima è Roberto Leonetti, imprenditore milanese di 71 anni noto nel settore dell’abbigliamento. A dare la notizia della sua morte è stato il figlio Alessandro attraverso i social, confermando l’esito drammatico del malore avvenuto durante l’evento musicale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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