Maledetti vegani | al Rouge et Noir la proiezione del documentario di Fabrizio Gammardella

Lunedì 18 maggio alle 21 si terrà al Rouge et Noir la proiezione speciale del documentario “Maledetti vegani” diretto da Fabrizio Gammardella. La proiezione è stata annunciata come evento unico e si svolgerà nella serata, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sul cast. La scelta di questa data e orario suggerisce un interesse nel coinvolgere il pubblico locale, ma non sono stati forniti commenti o dichiarazioni ufficiali riguardo alla manifestazione.

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