Maledetti vegani | al Rouge et Noir la proiezione del documentario di Fabrizio Gammardella
Lunedì 18 maggio alle 21 si terrà al Rouge et Noir la proiezione speciale del documentario “Maledetti vegani” diretto da Fabrizio Gammardella. La proiezione è stata annunciata come evento unico e si svolgerà nella serata, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sul cast. La scelta di questa data e orario suggerisce un interesse nel coinvolgere il pubblico locale, ma non sono stati forniti commenti o dichiarazioni ufficiali riguardo alla manifestazione.
Lunedì 18 maggio, alle 21, al Rouge et Noir proiezione speciale di “Maledetti vegani” di Fabrizio Gammardella.In Italia il cibo è sacro. Le tradizioni non si toccano. O forse sì. Una parte sempre più ampia della popolazione ha deciso di riscriverle. Il documentario racconta come dallo sport alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
"K2 – La grande controversia": al Rouge et Noir la proiezione del documentarioLunedì 20 aprile alle 19 proiezione speciale al Rouge et Noir del documentario K2 – La grande controversia di Reinhold Messner.
"Per un poco": al Rouge et Noir proiezione speciale, il regista Simone Valentini in salaLunedì 9 marzo, alle 19, al Rouge et Noir proiezione speciale del film “Per un poco” di Simone Valentini, con Alessandro Tedeschi, Ilir Jacellari,...