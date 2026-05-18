Maldive sub finlandesi individuano i corpi dei 4 italiani

Quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive sono stati trovati senza vita. Sub finlandesi hanno individuato i corpi, ponendo fine alle ricerche condotte dopo la scomparsa avvenuta nelle acque dell’arcipelago. Le autorità locali coordinano le operazioni e stanno procedendo alle verifiche del caso. La notizia viene confermata dopo giorni di attese e tentativi di rintracciare i dispersi in condizioni ambientali difficili. La tragedia ha suscitato attenzione internazionale sulla zona.

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