Maldive sub finlandesi individuano i corpi dei 4 italiani

Da tv2000.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive sono stati trovati senza vita. Sub finlandesi hanno individuato i corpi, ponendo fine alle ricerche condotte dopo la scomparsa avvenuta nelle acque dell’arcipelago. Le autorità locali coordinano le operazioni e stanno procedendo alle verifiche del caso. La notizia viene confermata dopo giorni di attese e tentativi di rintracciare i dispersi in condizioni ambientali difficili. La tragedia ha suscitato attenzione internazionale sulla zona.

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Sono stati individuati i cadaveri dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. La notizia, diffusa da fonti locali, è stata confermata dalla Farnesina. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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