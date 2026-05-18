Nelle Maldive, solo tre persone avevano l’autorizzazione per effettuare immersioni a 50 metri. Tra queste, non risultavano la figlia di una biologa e la guida coinvolte nelle operazioni. Quando la squadra specializzata in recuperi subacquei arriverà alla grotta più profonda di Alimathà, che si trova a 60 metri di profondità, sarà possibile intervenire. Le autorità stanno coordinando le operazioni e monitorando la situazione nelle grotte, dove si cercano eventuali persone coinvolte o in difficoltà.

Quando la squadra specializzata in recuperi subacquei raggiungerà la più profonda delle tre grotte di Alimathà, alla profondità di 60 metri, probabilmente potrà trovare i corpi dei quattro italiani ancora integri. Gli unici effetti potrebbero essere quelli provocati dalla temperatura elevata dell'acqua e dalla permanenza dei corpi in quelle condizioni per almeno cinque giorni. E adesso emerge un dettaglio importante: solo 3 dei 5 sub morti il 14 maggio alle Maldive avevano permessi per l’immersione. E' quanto rivela il Corriere della Sera. Il documento Nelle autorizzazioni ci sono la Duke of York e le attrezzature. La loro ricerca, come conferma un documento che risale allo scorso febbraio, si svolgeva tra 0 e 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, solo 3 avevano l'autorizzazione per l'immersione a 50 metri: Giorgia Sommacal (la figlia della biologa) e la guida non erano in lista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italiani morti alle Maldive, solo 3 avevano l'autorizzazione per l'immersione a - 50 metri

Sullo stesso argomento

Maldive, Giorgia Sommacal (la figlia della biologa) e la guida non erano in lista per l'immersione a meno 50 metri: solo in 3 avevano l'autorizzazioneQuando la squadra specializzata in recuperi subacquei raggiungerà la più profonda delle tre grotte di Alimathà, alla profondità di 60 metri,...

Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione a 50 metri di profondità. Tra loro la docente Monica Montefalcone e la figlia 20enne: chi erano gli altri 3 subTragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano.

Italiani morti alle Maldive, solo 3 avevano l'autorizzazione per l'immersione a - 50 metri. La figlia della biologa, Giorgia Sommacal, e la guida non erano in listaQuando la squadra specializzata in recuperi subacquei raggiungerà la più profonda delle tre grotte di Alimathà, alla profondità di 60 metri, probabilmente ... ilmessaggero.it

Il fidanzato di Giorgia, morta alle Maldive: Prima di immergersi mi aveva detto che mi avrebbe mandato le foto. Non sono mai arrivateFederico Colombo, 26 anni, parla al Corriere della fidanzata ventiduenne morta durante un'immersione: Suo padre Carlo mi ha detto della tragedia. huffingtonpost.it