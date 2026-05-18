Maldive si attende l' arrivo di specialisti internazionali

Da genovatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Maldive si aspetta l’arrivo di esperti internazionali per affrontare la situazione legata alla tragedia dei sub italiani deceduti. La vicenda ha portato alla luce questioni sulla sicurezza durante le operazioni di recupero e ha generato un focus internazionale sulle modalità di intervento in acque profonde. Le autorità locali coordinano i soccorsi e le indagini, mentre si cercano soluzioni per garantire interventi più sicuri e più efficaci. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità competenti.

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La tragedia dei sub italiani morti alle Maldive apre ora un nuovo fronte: quello sulla sicurezza delle operazioni di recupero. Secondo il Maldives Independent e come riporta Today.it, il sergente Mohamed Mahudhee, morto mentre cercava di raggiungere i corpi rimasti nella grotta sottomarina di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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