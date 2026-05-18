Maldive ritrovati i 4 sub italiani | l’operazione del ROV sottomarino
Nelle acque delle Maldive sono stati trovati i quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione. L’operazione di ricerca ha coinvolto un sottomarino ROV, che ha permesso di localizzare i naufraghi in una grotta di Alimathà. Le ricerche sono state temporaneamente sospese a causa della morte di un soccorritore coinvolto nelle operazioni. Le autorità locali e i soccorritori continuano a coordinarsi per garantire il prosieguo delle operazioni e comprendere le cause dell’incidente.
? Punti chiave Come è successo il tragico incidente nella grotta di Alimathà?. Perché le ricerche sono state interrotte con la morte di un soccorritore?. Cosa ha permesso al ROV di individuare i corpi dei sub?. Quali sono le cause che hanno impedito il ritorno in superficie?.? In Breve Vittime identificate: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri.. Il sergente Mohamed Mahudhee della Guardia Costiera è morto per decompressione.. Recupero effettuato da tre esperti finlandesi della Dan Europe nell'atollo di Vaavu.. L'incidente è avvenuto giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimathà.. I corpi... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Sub italiani morti alle Maldive, in corso il recupero dei cinque corpi: “Operazione ad alto rischio”Cinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione, sarebbero rimasti intrappolati nelle grotte dell'atollo di Vaavu per cause ancora...
Sub italiani morti, alle Maldive il team finlandese per il recupero. Rientrati i 20 italiani del Duke of York(Adnkronos) – Sono atterrati all’aeroporto di Malpensa poco dopo le 20 i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai...
Maldive, ritrovati i corpi dei sub italiani - Facebook facebook
Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, 'si tenterà il recupero tra domani e mercoledì'Lo conferma il governo delle Maldive. Dan Europe: 'Operazione emotivamente intensa per i 3 sub '. Trovati nel terzo segmento della grotta, lo conferma la Farnesina. Il portavoce del presidente maldivi ... ansa.it
Maldive, individuati i 4 corpi dei sub italiani: Il recupero nei prossimi giorni. LIVESono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it