Maldive ritrovati i 4 sub italiani | l’operazione del ROV sottomarino

Nelle acque delle Maldive sono stati trovati i quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione. L’operazione di ricerca ha coinvolto un sottomarino ROV, che ha permesso di localizzare i naufraghi in una grotta di Alimathà. Le ricerche sono state temporaneamente sospese a causa della morte di un soccorritore coinvolto nelle operazioni. Le autorità locali e i soccorritori continuano a coordinarsi per garantire il prosieguo delle operazioni e comprendere le cause dell’incidente.

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