maldive recuperare i corpi prima degli squali

Le autorità hanno ritrovato i corpi di tutti e quattro i sub italiani dispersi nelle Maldive, all’interno di una grotta nel terzo segmento del sito Cave Dive dell’Atollo Vaavu. Le ricerche, durate diverse ore, si sono concluse con il recupero dei corpi, prima che arrivassero gli squali nella zona. La dinamica dell’incidente e le circostanze del ritrovamento sono ancora da chiarire, mentre le operazioni di soccorso sono state coordinate dalle forze di polizia locali.

I corpi di tutti e quattro i sub italiani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell’Atollo Vaavu. L’individuazione è stata possibile anche anche grazie tre soccorritori fondazione Dan Europe, specializzata in interventi di salvataggio e recupero subacquei, sono una donna e due uomini finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. – (Foto-Ansa) – cityrumors.it Si tratta di subacquei tecnici e speleosub con una consolidata esperienza internazionale in missioni di search & recovery ad altissima complessità, incluse operazioni in ambienti profondi, ostruiti, confinati e ad alto rischio. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

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Italiani morti alle Maldive, il recupero ad alto rischio dei 4 corpi: «In balìa degli squali»

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