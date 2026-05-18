Maldive parla il marito di Montefalcone | Il mancato ok immergersi per nostra figlia? Ne ho sentite di tutti i colori

Il marito di Monica Montefalcone, insegnante dell'Università di Genova, ha commentato le notizie recenti riguardanti la sua famiglia durante un’intervista. Ha dichiarato di aver ascoltato molte versioni diverse sulla vicenda che li ha coinvolti alle Maldive, in particolare sulla decisione di non autorizzare la figlia a immergersi. Carlo Sommacal, ex informatore medico ormai in pensione, ha precisato che non condivide le interpretazioni diffuse e ha espresso il suo disaccordo con le ricostruzioni apparse in queste ore.

Carlo Sommacal, l’informatore medico in pensione genovese che dentro la grotta di Thinwana Kandu, alle Maldive, ha perso la moglie Monica Montefalcone, docente di Unige, e la figlia Giorgia, non crede «assolutamente a tutto quello che è stato detto nelle ultime ore». Ovvero le presunte, mancate autorizzazioni a immergersi oltre i 30 metri di profondità per sua figlia e la guida dell’azienda piemontese Albatros Top Boat Gianluca Benedetti, che aveva organizzato la spedizione. «Ne ho sentite di tutti i colori». «Devo decidere se andare laggiù – racconta l’uomo a Repubblica – alle Maldive. Domani sentirò l’ambasciata. Non so ancora come comportarmi, sono confuso». 🔗 Leggi su Open.online

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