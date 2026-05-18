Un sergente è morto durante un’immersione alle Maldive, e un esperto ha commentato che mancavano protocolli tecnici specifici. La vicenda solleva domande sul motivo per cui il militare sia stato inviato in immersione con aria compressa e sulla presenza di una camera iperbarica mobile. Le autorità stanno verificando le procedure adottate e le condizioni in cui si trovava il sergente, mentre continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

? Punti chiave Perché il sergente è stato inviato in immersione con aria compressa?. Come è possibile che non fosse presente una camera iperbarica mobile?. Chi ha autorizzato l'immersione oltre i limiti previsti dal tour operator?. Come verranno recuperati i quattro subacquei ancora intrappolati nella grotta?.? In Breve Uso di aria compressa invece di trimix a 55-78 metri di profondità.. Assenza di camera iperbarica mobile e sospensione licenza imbarcazione Duke of York.. Quattro subacquei tra cui Monica Montefalcone restano intrappolati nella grotta di Devana Kandu.. Specialisti finlandesi e italiani valutano nuovi soccorsi dopo il decesso del sergente Mahudhee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, morto il sergente: esperto: ‘mancavano protocolli tecnici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tragico incidente al confine con l'Austria: morto un sergente della base di AvianoCordoglio della 173esima brigata aviotrasportata di Vicenza dopo la scomparsa del sergente Markevian Slacks.

Maldive, caso Gualtieri: i legali: “Era un esperto con 23 brevetti? Punti chiave Come può un subacqueo con 23 brevetti commettere un errore tecnico? Chi era il responsabile dell'organizzazione di quella specifica...

Dalle Maldive una tragedia che sconvolge. Cinque italiani morti durante un’immersione. Poi il dolore per Mohamed Mahudhee, sergente maldiviano morto nei soccorsi. Vite spezzate, famiglie travolte, due popoli uniti nel dolore. Una preghiera per tutte le vittim x.com

Trappola mortale alle Maldive: Non dovevano entrare in quella grotta. Il dramma del sub eroe e i misteri dietro la strage degli italianiL'aria normale che diventa letale e una continua catena di errori: nuove accuse sulla tragedia dei sub italiani nella grotta di Devana Kandu alle Maldive. Sotto accusa i vertici militari e il governo. today.it

Maldive, come è morto il sub che cercava le vittime: la malattia da decompressione e il limite dei 50 metri superatoEsplodono le polemiche, alle Maldive, dopo la morte di Mohamed Mahudhee, il sergente delle Forze di difesa nazionali delle Maldive (Mndf) morto a causa della malattia da decompressione dopo che ... ilmattino.it